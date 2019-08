Conheça a empresa vencedora que vai instalar relógios de rua em Porto Alegre

Os envelopes com as propostas financeiras das empresas que participaram da licitação para a instalação dos relógios de rua em Porto Alegre foram abertos nesta sexta-feira (23). A proposta de R$ 81,7 milhões da empresa Brasil Outdoor venceu a licitação. Com isso, ela deve instalar 168 relógios pela Capital.

De acordo com o edital, 20% do valor vai ser pago depois da assinatura do contrato. Já os outros 80% serão parcelados ao longo do contrato. A Brasil Outdoor é parte da americana Clear Channel, uma das maiores do mundo; no Brasil, fica localizada em São Paulo.

A prefeitura estipulou valor mínimo de R$ 7 milhões, e a empresa vencedora apresentou o valor 11 vezes maior do que a prefeitura previa lucrar com a instalação dos relógios. O segundo colocado apresentou um valor de R$ 30 milhões.

A Brasil Outdoor vai ter 45 dias para colocar um protótipo do relógio de rua, e a prefeitura vai avaliar a situação. Está previsto no contrato prazo de dois anos para a conclusão do serviço. Além da implementação dos relógios, a empresa também vai fazer a conservação deles. O prazo da concessão é de 20 anos.

Os novos equipamentos vão contar com registro da hora e temperatura, câmeras de segurança, medição de raios ultravioletas, painel de mensagens ao cidadão e Wi-Fi.

