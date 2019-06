Conheça a Lamborghini de Eike Batista, que será leiloada no Rio de Janeiro

O juiz federal Marcelo Bretas, responsável pelas ações em primeira instância da Operação Lava-Jato no Rio de Janeiro, determinou que um lote de bens apreendidos na operação será leiloado. Entre os itens está uma Lamborghini Aventador, ano 2011/12, que é avaliada em R$ 2,2 milhões e pertencia ao empresário Eike Batista.

O veículo fazia parte da decoração da sala da casa de Eike, no Rio de Janeiro, quando ele figurava entre os homens mais ricos do mundo. Também irão à leilão duas lanchas: uma é a Manhattan Rio, que era do ex-governador fluminense Sérgio Cabral (MDB) e tem lance inicial de R$ 2,95 milhões, e outra é a Spirir Of Brazil, também de Eike, que custará R$ 3,5 milhões.

Os bens apreendidos serão leiloados nos dias 4 e 18 de julho na sede da Justiça Federal no Rio de Janeiro. De acordo com o site responsável pelo leilão, o lote a ser arrematado é composto por duas lanchas, duas motos aquáticas, um jet boat, três carros e dois imóveis. No total, os itens somam R$ 12,5 milhões em valor de mercado.

O leiloeiro Renato Guedes, responsável pelos lances, explicou que o primeiro leilão aceitará propostas iguais ou superiores aos valores de mercado estipulados pelo edital. No segundo leilão, realizado caso o primeiro não tenha lances, serão aceitos valores correspondentes a até 75% dos valores de mercado dos itens.

Também chama a atenção, entre os itens à venda, a fazenda Três Irmãos, de Carlos Miranda, um dos principais operadores financeiros de Cabral identificados pela Lava-Jato. O custo dela é de R$ 3 milhões. Os valores arrecadados no leilão serão depositados na Caixa Econômica Federal até o fim dos processos da Lava-Jato no Rio.

Multa

A CVM (Comissão de Valores Mobiliários) aplicou nesta terça-feira (25) nova multa ao empresário Eike Batista, desta vez por omitir informações sobre incertezas em projetos da petroleira OGX e da empresa de construção naval OSX. Em maio, Eike já havia sido multado em R$ 536,5 milhões por uso de informação privilegiada na venda de ações.

As multas aplicadas nesta quinta somam R$ 550 mil. Com isso, o total de penalidades já aplicadas ao empresário chega a R$ 559,5 milhões. Eike recorre em liberdade de condenação a 30 anos de prisão por pagamento de propina ao ex-governador do Rio, Sérgio Cabral.

No julgamento desta terça, Eike foi condenado em dois processos, envolvendo as demonstrações financeiras da OGX e OSX. O colegiado da CVM avaliou que os administradores das companhias não tomaram as providências necessárias para divulgar informações relevantes sobre as incertezas.

Deixe seu comentário: