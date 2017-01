Conheça mitos e verdades sobre a TPM

A descoberta de pesquisadores dos NIH (Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos), que mostrou a ligação de casos de TPM (Tensão Pré-Menstrual) mais acentuados com mutações genéticas, reacende a discussão sobre o que é mito e o que é verdade na famosa – e temida – reação das mulheres nesse período do mês.

De acordo com os cientistas, a TPM vira TDPM (Transtorno Disfórico Pré-Menstrual) quando um grupo de genes altera a forma como os hormônios sexuais interagem com outros genes. O estudo mostra que as mulheres que sofrem de TDPM – de 2% a 5% do total – ficam com os sintomas de irritabilidade, depressão ou insônia intensificados.

“Toda a mulher tem algum grau de TPM. É uma alteração hormonal completamente normal nesse período antes da menstruação. O patológico é quando acontece em graus extremos. Nesses casos, talvez não seja só a TPM, mas a exacerbação de uma doença psiquiátrica”, explica o ginecologista e mastologista Afrânio Coelho de Oliveira.

O psiquiatra Carlos Eduardo Goulart Brito afirma que as mulheres precisam ficar atentas aos sintomas. Se eles continuarem após a menstruação, pode se tratar de uma doença.

TPM masculina

Mas não são só as mulheres que sofrem deste mal. Cientistas ainda estudam o que seria a TPM masculina.

“Alguns homens apresentam queda do hormônio testosterona, o que pode deixá-los mais irritados, com oscilações de humor, insônia ou depressão. São sintomas parecidos com os da TPM feminina, mas pouco estudados. Acontece com mais frequência após os 50 anos”, conta Brito.

MITOS E VERDADES

1. Toda mulher tem – VERDADE

(mas em graus diferentes)

2. O único sintoma é a oscilação de humor – MITO

(algumas mulheres sentem dores nas mamas, na região pélvica e na cabeça)

3. Pode durar o mês todo – MITO

(dura de três a cinco dias, antes da menstruação)

4. É normal a mulher ficar inchada – VERDADE

(é um dos sintomas mais comuns)

5. É mais comum em alguma faixa etária – VERDADE

(acontece mais em mulheres de 20 a 40 anos)

6. Tem cura – MITO

(já que não é uma doença. O uso contínuo de alguns anticoncepcionais pode reduzir a TPM, mas é preciso consultar um especialista para fazer uso desses medicamentos)

7. O chocolate alivia a TPM – VERDADE

(pois estimula a liberação de serotonina, um neurotransmissor que provoca uma sensação de relaxamento)

8. A TPM diminui a libido da mulher – MITO

(mas, com a irritação, a mulher pode ter menos vontade de fazer sexo nesse período)

