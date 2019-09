Conheça o Espaço Impulse, que oferece os cuidados para o corpo e a mente através da tecnologia e mudança de hábitos

Entendemos que a verdadeira transformação pessoal acontece de forma integral. E foi pensando nisso que o Espaço Impulse, em Porto Alegre, nasceu: da união entre corpo e mente. Bem-estar e saúde: física, mental e emocional.

De um lado é associado a tecnologia com a eletroestimulação muscular, uma forma de ativação muscular que recria o movimento natural do sistema nervoso por meio de estímulos elétricos.

O aparelho que utilizamos foi desenvolvido pela Xbody. Ele é capaz de criar impulsos elétricos, transmitidos através de eletrodos para os músculos, gerando contrações que acarretam no fortalecimento corporal.

De outro, o elemento humano – com as terapias integrativas, promovendo saúde mental e bem-estar emocional. Informações no site https://www.espacoimpulse.com.br/.