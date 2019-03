Conheça o silicone preferido das mulheres

O paraíso do silicone encanta as mulheres. O Brasil é um dos países em que elas mais procuram essa estética. De acordo com a última pesquisa realizada pela ISAPS (Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética), no nosso país são realizadas cerca de 220 mil cirurgias de aumento da mama com utilização do implantes de silicone, ficando em 1º no ranking nacional.

A “Polytech”, única marca alemã do segmento no mundo, divulgou este mês uma análise realizada em 2018. De acordo com a pesquisa, a preferência das brasileiras está nos implantes de poliuretano, por oferecerem um índice consideravelmente menor de contratura capsular (quando o tecido corporal que reveste a prótese endurece e comprime o implante mamário). O Rio Grande do Sul está entre os estados que mais tiveram aderência a este tipo de superfície. Junto ao RS estão: Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo..

Quando o assunto é formato, os implantes redondos, aqueles que marcam o colo, com projeção extra-alta são os queridinhos das mulheres. Já no volume, as brasileiras preferem os de 330mL.

