Conheça o treino com choques que caiu no gosto dos famosos e ganha cada vez mais adeptos

Provavelmente você já viu nas redes sociais personalidades treinando com diversos eletrodos e fios acoplados em seu corpo. Esse método de treinamento, que combina exercícios de força com a eletroestimulação muscular (EMS), ganha cada vez mais adeptos. Os atletas Usain Bolt e Cristiano Ronaldo, por exemplo, já se declararam fãs. As atrizes Bruna Marquezine e Grazi Massafera são algumas das celebridades que também praticam a eletroestimulação.

Uma das coisas que tem atraído muitas pessoas a usarem a tecnologia são os resultados rápidos, tanto para ganho de força quanto para perda de peso. Em uma sessão de 20 minutos é possível estimular até 350 músculos simultaneamente. “A grande vantagem desse método inovador é que em apenas 8 sessões já é possível ver os primeiros resultados”, afirma Dênio Steffen, treinador e proprietário do Espaço Impulse, em Porto Alegre.

Dênio fala sobre o método e sobre todas as vantagens que ele proporciona às pessoas que o praticam.

1- Como funciona o treino com a eletroestimulação muscular?

É uma forma de ativação muscular que recria o movimento natural do sistema nervoso por meio de estímulos elétricos. O aparelho que utilizamos foi desenvolvido pela Xbody. Ele é capaz de criar impulsos elétricos, transmitidos através de eletrodos para os músculos, gerando contrações que acarretam no fortalecimento corporal. Com nossos protocolos exclusivos de treino e atendimento individualizado conseguimos entregar resultados surpreendentes. Cada aluno é atendido por um Personal Trainer especializado na metodologia Xbody.

2- Quantas vezes o aluno deve treinar?

Como em cada uma de nossas sessões são estimulados até 350 músculos simultaneamente, você precisará dedicar somente 20 minutos, Entre 1 a 3 vezes por semana. E, essa frequência varia em relação às outras atividades que o indivíduo já realize. Em apenas 8 sessões já é possível ver os primeiros resultados.

3- Quais as melhorias que o aluno pode esperar em seu corpo ao praticar a EMS?

Através de sessões dinâmicas, agradáveis e adaptadas a cada pessoa, é possível notar uma melhora visível e sensível no seu corpo e na sua qualidade de vida. Além de redução da celulite e flacidez, aumento da autoestima e bem-estar, aceleração do metabolismo, redução de dores crônicas relacionadas ao sedentarismo, aumento de força e resistência muscular, melhora da qualidade do sono e aumento da disposição e raciocínio.

4- O treinamento com a eletroestimulação pode machucar?

O treinamento com é completamente indolor. Ele provoca contrações musculares assim como num treinamento com halteres, e do mesmo modo pode ocorrer fadiga muscular. Os eletrodos desenvolvidos com perfeição conduzem a eletricidade de maneira suave, de modo que não existam pontos no corpo que recebam uma carga maior de energia, evitando a sensação de “beliscamentos” que ocorre em estimuladores musculares mais simples. O traje de treino especial é confortável e se ajusta perfeitamente ao corpo, para que não ocorram problemas durante o treinamento.

5- O treino com eletroestimulação é totalmente seguro?

Sim! Usamos um estímulo de baixa frequência para ativar as contrações musculares intensas e nossos treinadores irão garantir que os seus níveis individuais de treinamento estejam ajustados de forma ideal. Em comparação com outros treinamentos de força, o treinamento com eletroestimulação é conhecido por agir de forma particularmente suave nas articulações.

6- Qualquer pessoa pode fazer o treino com a eletroestimulação?

Não existe um limite de idade. Definimos uma idade mínima de 16 anos, mas o treino com eletroestimulação é muito versátil e pode ser realizado por pessoas de diferentes idades. Há um corpo de pesquisas que apontam os benefícios deste tipo de treinamento para pessoas da 3ª idade. A partir dos 40 anos o corpo passa a perder massa muscular. Deste momento em diante um exercício de fortalecimento como o Impulse passa a ter importância também no aspecto de saúde e qualidade de vida. Uma característica interessante é que o treinamento com eletroestimulação não tem impacto, o que pode facilitar a atividade à indivíduos com alguma restrição articular ou de mobilidade.

Não é recomendado que mulheres grávidas façam o treinamento. Entretanto, o treinamento pode ser o parceiro ideal para reabilitação e recuperação do corpo da mulher após o nascimento da criança.

7- Há efeitos colaterais a longo prazo?

Apenas os benéficos que envolvem a prática de atividade física.

8- O que a ciência diz sobre a eletroestimulação muscular?

Em um estudo realizado na University of Bayreuth com 102 mulheres e 32 homens, com idade média de 42,5 anos os seguintes resultados foram identificados após 12 sessões de treinamento (2 vezes por semana): Aumento da força, Redução da dor crônica, Tratamento da incontinência urinária, Perda de gordura corporal, Redução de medidas.

A German Sport University , em Cologne, fez um estudo científico para comparar os métodos de treinamento de força tradicionais com a EMS de corpo inteiro em relação aos seus efeitos sobre a força e a velocidade.

80 estudantes de ciência do esporte foram divididos em oito diferentes grupos de treinamento: Todos os métodos de treinamento aumentaram significativamente a força máxima. No entanto, apenas os grupos EMS apresentaram resultados significativos no quesito velocidade. O treinamento EMS aumentou relevantemente a potência máxima no esporte devido a um aumento de velocidade de movimento.

Em comparação a vários métodos de treinamento, a EMS para o corpo todo é um altamente eficaz para aumentar a força e velocidade.

Deixe seu comentário: