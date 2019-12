Viagem e Turismo Conheça oito lugares para visitar no Bahrein, no Oriente Médio

Por Redação O Sul | 14 de dezembro de 2019

Pôr do sol no Forte do Bahrein Foto: Suriàn Dupont/Divulgação FOTO 2 - Por do sol no Forte do Bahrein(14) Crédito de imagem Surian Dupont Foto: Suriàn Dupont/Divulgação

O Bahrein é lindo, cultural, repleto de cores, aromas e sabores! Esse pequeno país é composto por 33 ilhas, mas Manama é a capital e a principal cidade. Banhado pelo Golfo Pérsico, se comparado a sua vizinha radical Arábia Saudita, o Bahrein é mais descolado e cosmopolita, mas sem deixar suas tradições culturais de lado.

É governado por um rei, e a cultura muçulmana prevalece no país. Lá é muito comum você ver, por toda parte, mulheres cobertas por abayas pretas (vestidos) e hijabs (lenços para cobrir a cabeça). Muitas delas somente com os olhos de fora.

A economia local é baseada na produção de petróleo, sendo uma das maiores do mundo. Ou seja, é um pequeno país com muita riqueza, praias lindas e um grande deserto.

O clima por lá é aquele típico de deserto. Quase não chove, tem tempestades de areia, altas temperaturas durante o dia e as noites são mais amenas. Mas se você estiver indo para lá sozinha, não se preocupe, é tranquilo para as mulheres. Mas não saia nas ruas de roupas curtas e decotadas porque eles não estão acostumados a ver mulheres vestidas assim. E lembre-se: respeite a cultura deles, você é o visitante.

Veja oito lugares para visitar no Bahrein:

WORLD TRADE CENTER

O cartão-postal de Manama é o prédio do World Trade Center, tem um design ultramoderno. Ele foi construído inspirado em uma vela de barco e possui duas torres de 240 metros, 50 andares. O projeto é do escritório de arquitetura multinacional Atkins. Ele é o primeiro arranha-céu do mundo a integrar turbinas eólicas em seu projeto. Suas três turbinas eólicas geram 15% da energia gasta no edifício. Logo depois, não deixe de visitar “Old Manama”, a parte velha da cidade, onde você vai poder visitar os vilarejos antigos e ter uma ideia de como era a cidade antigamente.

Endereço: Bahrain World Trade Center, Manama, Bahrein

Visitação: pode ser visitado o piso térreo, que é aberto ao público e tem uma galeria de lojas.

FORTE DO BAHREIN (QAL’AT AL-BAHRAIN)

O Forte é lindo e de lá você pode ter uma vista incrível da cidade. Espere para ver o por do sol dali que é lindíssimo! Nessa terra desértica, o sol se põe em nuvens de poeira.

Endereço: Al Qalah, Bahrein (10 km de Manama)

Visitação: diariamente das 8h às 18h.

Valor: Gratuito (passeio pelo forte). No museu que fica ao lado é cobrada entrada.

Duração: o tempo que quiser, dentro do horário de visitação.

GOLD CITY: COMPRAR OURO

É uma galeria com muito ouro! Como todos sabem os árabes apreciam muito tudo que é feito de ouro e pedras preciosas. E na Gold City você vai poder encontrar muitas peças lindas em ouro. E o preço é muito melhor que no Brasil, então se você gosta também, aproveite! Mas sempre peça desconto, porque eles começam com o preço lá em cima e você em que ir negociando. Vale à pena! Afinal eles têm uma meta: você tem que comprar algo! Então farão ofertas para que você leve, baixando os preços!

Endereço: Manama, Bahrein

Visitação: diariamente, das 10h às 22h.

TOUR NA GRANDE MESQUITA (AL-FATEH GRAND MOSQUE)

Essa é a maior mesquita do Bahrein e também a mais linda e imponente! A única aberta para a entrada de não muçulmanos no país. Inaugurada em 1988, fica em Juffair, uma zona central de Manama e possui capacidade para acomodar 7 mil pessoas.

Endereço: Awal Avenue Corner Al Fatih Highway. Juffair, Manama, Bahrein

Visitação: aberta das 9h às 17h. Fechada às sextas-feiras e feriados.

Valor: Gratuito (visitação guiada e roupas)

Duração: O tour não tem tempo pré-determinado.

AMWAJ, O REDUTO DOS EXPATRIADOS

Amwaj é composta por sete ilhas e foi construída com o intuito de imitar os canais de Veneza. Estas ilhas foram construídas como presente de casamento para a princesa Real Amwaj, pois seu pai (o rei do Bahrein) queria construir um palácio a sua altura, mas ela não gostou de nenhuma dos outros terrenos pertencentes à família (praticamente todo o país). Foi então que ele mandou construir um novo conjunto de ilhas, convenientemente conectado à ilha principal por pontes, e com um belíssimo palácio a beira-mar.

Endereço: Amwaj fica a 18 km do centro de Manama.

Valor: Gratuito

O AL ABRAAJ, UM RESTAURANTE INCRÍVEL!

Esse restaurante serve culinária árabe tradicional e seu ambiente é lindíssimo, dividido em duas sessões: “Family e Single Section”. Então preste atenção: você tem que ir à Family Section se for mulher ou família. Se por acaso for homem sozinho ou com amigos pode ir na Single Section.

Na parte do restaurante “family” eles tem mesas que ficam entre três paredes e que podem ser fechadas por cortinas. Afinal, assim, as mulheres muçulmanas podem manter sua privacidade ao comer. Porque dessa maneira elas podem tirar seus véus e comer em privacidade e descobertas. Após servirem os pratos, as cortinas são fechadas.

Endereço: RoadNo 2725, Manama, Bahrein

Horários de visitação: diariamente das 12h às 0h.

FAZENDA DE CAMELOS REAL (ROYAL CAMEL FARM)

Há várias fazendas de camelos no Bahrein, mas esta pertence à família real e lá o objetivo da criação de camelos não é para corridas ou para consumo da carne. Podemos dizer que estes animais da fazenda têm vida de rei, são muito dóceis e não se incomodam com a presença de humanos, permitindo ótimas fotos. É uma atividade para todas as idades!

Endereço: King Fahad Causeway, Manama. Bahrein

Horários de visitação: aberto diariamente das 8h às 17h.

Valor: Gratuito

Duração sugerida: até 1 hora

ÁRVORE DA VIDA (SHAJARAT-AL-HAYAT)

Esta árvore lendária está localizada em meio a uma extensa zona árida, com pouquíssima vegetação e algumas plantas rasteiras. O que a torna tão especial é o fato de que não existe nenhuma outra vegetação próxima. Ou seja, ela vem sobrevivendo milagrosamente à condição árida do deserto por mais de 400 anos. Aliás, reza a lenda que ali ficava o Jardim do Éden. Hoje, a Árvore da Vida é uma das mais conhecidas atrações turísticas do Bahrein.

Endereço: Jebel Dukhan, Manama, Bahrein. Ela fica a 10 km de Askar e 3,5 km de Jaww. Da capital Manama, são apenas 36 a 40 km de carro, dependendo da estrada que você seguir.

Horários de visitação: livre

Valor: Gratuito

Resumindo, o Bahrein é um país pequeno, mas lindo! Repleto de praias de águas verdes cristalinas, clubes chiquérrimos, spas, arquitetura moderna contrastando com a arquitetura antiga, mas tudo em perfeito equilíbrio. A língua oficial é o árabe, mas a maioria da população fala inglês.

No verão, as temperaturas podem chegar aos 42ºC, enquanto no inverno a média é de 22ºC. A melhor época do ano para visitar o país é de abril a maio e do meio de outubro ao fim de novembro.

As informações são de Suriàn Dupont, autora do Blog Garfo & Mala.

