Conheça os países onde homens e mulheres se aposentam com a mesma idade

Homens e mulheres se aposentam com idades iguais em mais da metade de uma lista de 51 países, segundo o levantamento mais recente da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico), de 2014. Os dados mostram que 60% destas nações concedem a aposentadoria para ambos os sexos com o mesmo tempo de vida, entre pessoas que começaram a trabalhar aos 20 anos.

Entre os países que igualam as condições para pedir a aposentadoria, Alemanha, Islândia e Noruega têm a idade mínima mais elevada, de 67 anos. Estados Unidos aparecem em seguida, com 66 anos. Na outra ponta, Arábia Saudita tem os aposentados e aposentadas mais precoces, aos 45 anos.

Já Chile, Itália, Áustria, Argentina e Rússia apresentam uma distância de pelo menos cinco anos na idade de aposentadoria de ambos os sexos, com os homens aposentando-se sempre mais tarde. Na lista da OCDE, de 2014, o Brasil aparece com idades de 55 anos para homens e mulheres.

Contudo, dados da Previdência Social do início de 2016 informam que a idade média para se aposentar no país é de 53 anos para mulheres e 55,7 anos para homens, chegando a uma média de 54 anos.

Pela regra atual no Brasil, homens e mulheres aposentam-se com regras diferentes. Para ter direito à aposentadoria integral, os trabalhadores precisam somar sua idade com o tempo de contribuição mínimo de 35 anos até completar 95 pontos. As trabalhadoras só precisam de 30 anos de contribuição ou 85 pontos somando esse tempo com a idade.

Proposta de reforma

O governo de Michel Temer vai propor uma idade mínima de 65 anos para a aposentadoria tanto para homens como para mulheres. A proposta de reforma da Previdência Social e deverá ser enviada ao Congresso Nacional. (AG)

Comentários