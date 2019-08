Conheça um novo modelo de negócio no mercado da arquitetura gaúcha

As arquitetas Fernanda Fleck e Larissa Bassi, desde o início de suas carreiras, sempre quiseram implantar um novo modelo de negócio no mercado da arquitetura gaúcha. Foi nesse sentido que surgiu o escritório de Ambientta Arquitetura, em Porto Alegre, que trabalha com o conceito “habite o que você é”.

O escritório nasceu em 2013 com um conceito inovador: idealizar ambientes que façam parte da história das pessoas, buscando quebrar as regras e os padrões de atendimento, conceito, projeto e orçamento pré-estabelecidos por escritórios tradicionais. Desde os primeiros contatos com os clientes, existe a preocupação em imergi-los com boas ideias que resultem em projetos completos com grandes transformações. Outro ponto que as arquiteturas ressaltam é não haver pretensão em ditar para o cliente o que deve ser feito. “Não acreditamos que exista o certo e o errado, o bonito e o feio. Ao contrário, tudo é uma questão de perspectiva e contextualização, vemos a importância sempre nos pequenos detalhes”, explicam.

O escritório idealiza ambientes que sejam cenários da vida dos clientes, sempre se preocupando em alinhar a marca com outras que carreguem os mesmos ideais. A mais recente parceria foi com a Meber, empresa de metais utilitários concebidos para atender com elegância e bom gosto às necessidades decorativas e funcionais dos mais variados projetos.

Com criatividade, soluções inteligentes e eficientes produzem uma arquitetura que toca, que complementa suas histórias, que traz lembranças e reflete vidas. “Muito mais do que entregar um projeto de arquitetura para o nosso cliente, nós trabalhamos para que todos os detalhes tenham um significado especial que contribua ou que represente a história e o dia a dia do ambiente e dos seus frequentadores. Não é à toa que a frase “habite o que você é” nos traduz perfeitamente”, conclui a arquiteta Larissa Bassi.