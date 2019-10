Os resultados totalizados nesta segunda-feira (14) das eleições na Polônia deram vitória ao partido conservador PiS (Lei e Justiça) na Câmara. A legenda, no entanto, perdeu a maioria no Senado – o que deve frear o ritmo das medidas que o governo tenta impor no país. Para a Câmara, o PiS obteve 43,6% dos votos – um aumento em relação aos 38% conseguidos em 2015.