Consulado dos EUA em Porto Alegre passa a ser Consulado Geral

O Consulado dos Estados Unidos em Porto Alegre teve uma mudança de nomenclatura, em função da evolução de seu papel. A partir desta terça-feira (25), ele passa a ser um Consulado Geral. A nova designação foi definida pelo Departamento de Estado norte-americano, e aprovada pelo governo brasileiro. A alteração ocorreu porque o Consulado acabou atuando além do seu foco original, puramente consular.

A mudança foi anunciada pelo encarregado de negócios dos Estados Unidos no Brasil, William Popp, durante a comemoração do 243º aniversário de Independência dos Estados Unidos da América realizada nesta terça no consulado na capital gaúcha.

O órgão atua para promover e facilitar comércio e ampliar o relacionamento bilateral entre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e os Estados Unidos. Muitas das suas atividades enfatizam questões políticas, econômicas, culturais e de segurança. Durante o anúncio, Popp explicou o significado da mudança: “Fazer do consulado um consulado geral marca as ilimitadas possibilidades que nossos dois países têm para cooperar e prosperar juntos aqui no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina”.

Julia Harlan comanda o consulado desde a sua inauguração, em 27 de junho de 2017 e destaca seu orgulho: “Nesses dois anos, aprendemos muito com o povo gaúcho e catarinense, o que possibilitou ações bem-sucedidadas deste consulado”. A Cônsul Geral e sua equipe já percorreram mais de 4 mil quilômetros em visitas oficiais às principais cidades do sul do país.

Diversas atividades foram realizadas pelo Consulado neste período, como a participação de empresários gaúchos no programa SelectUSA e integrações culturais com a banda Oscar Williams & The Band of Life e com o chefe do Museu Nacional de História e Cultura Afro-Americana do Instituto Smithsonian, Jerome Grant. Além disso, foi intermediado o intercâmbio de instrutores americanos e policiais civis e militares para o aprimoramento de táticas; e foi facilitada a abertura de dois novos centros do EducationUSA — escritório oficial do governo americano para a promoção da educação nos Estados Unidos.

Deixe seu comentário: