Por Redação O Sul | 22 de janeiro de 2020

A concessão está prevista para um período de 20 anos Foto: Maria Ana Krack/PMPA A concessão está prevista para um período de 20 anos. (Foto: Maria Ana Krack/PMPA) Foto: Maria Ana Krack/PMPA

A consulta pública para a concessão dos abrigos de ônibus de Porto Alegre está disponível até o dia 31 deste mês no site da Secretaria Municipal de Parcerias Estratégicas. O contrato prevê a exploração publicitária dos equipamentos como contrapartida da prefeitura ao parceiro privado, modelo já utilizado na licitação dos relógios, concluída em janeiro, e das placas de rua, em fase de recursos.

O critério de julgamento será a oferta de, no mínimo, 921 e, no máximo, 4.822 estruturas. Para participar da consulta com sugestões e opiniões que levem ao aprimoramento do projeto, basta acessar o site da Secretaria Municipal de Parcerias Estratégicas, preencher o formulário disponível e enviá-lo para o e-mail concessaoabrigos@portoalegre.rs.gov.br.

A concessão está prevista para um período de 20 anos. Os equipamentos deverão ter de três a quatro faces para publicidade, além de totens separados dos abrigos. Também deverão possuir painéis em LED informando a próxima chegada, posição para cadeirantes nos assentos, tomadas USB e prateleiras de livros para o programa da Secretaria Municipal da Cultura de trocas e doação de obras.

O prazo máximo para a instalação de todos os abrigos será de seis anos, e o modelo conceitual está sendo elaborado pela EPTC (Empresa Pública de Transportes e Circulação).

