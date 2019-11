“Vai dormir, princesa!”, de Hermes Bernardi Jr., abre na sexta-feira, dia 1º de novembro, as atividades na Tenda das Mil e Uma Histórias, espaço da Área Infantil e Juvenil voltado para crianças de zero a seis anos. Na Tenda (Praça da Alfândega), a partir das 11h30, Contação de histórias com a Caravana da Sherazade.