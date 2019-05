As contas do governo federal tiveram superávit primário de R$ 6,537 bilhões em abril. Apesar de positivo, o resultado é o menor para o mês em 21 anos, de acordo com dados divulgados nesta quarta-feira (29) pelo Tesouro Nacional. Apesar do superávit, este é o menor resultado para o mês desde 1998, quando houve superávit de R$ 6,377 bilhões (valor corrigido pela inflação).

