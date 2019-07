Com a presença do governador Eduardo Leite, a Cooperativa Santa Clara inaugurou, nesta sexta-feira (12), uma indústria de laticínios no município de Casca. A fábrica terá capacidade de industrialização de 600 mil litros por dia – inicialmente será a metade desse volume –, e deve gerar 300 empregos diretos até 2021. O investimento foi de R$ 130 milhões.

Deixe seu comentário: