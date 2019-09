Cooperativas agropecuárias visitam Vale do Silício para conhecer ações de inovação

Um grupo de 35 dirigentes e executivos de cooperativas agropecuárias gaúchas embarcam, neste sábado (07), para os Estados Unidos em uma missão liderada pela Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado do Rio Grande do Sul (FecoAgro/RS). Os representantes do sistema cooperativo irão visitar o Vale do Silício para conhecer os trabalhos em inovação e tecnologia de ponta no mundo atual. Conforme o presidente da FecoAgro/RS, Paulo Pires, o objetivo é inserir as cooperativas agropecuárias como participantes do processo de inovação. De acordo com ele, as mudanças em alguns setores das cooperativas é inevitável, e é preciso acompanhar os concorrentes.

Entre as atividades que os dirigentes e executivos das cooperativas agropecuárias gaúchas terão ao longo da missão estão encontros com representantes da StartSe, Netflix, Startup Plug and Play, HP Garage, Wild Earth, Berkeley, Amazon, Climate Corporation, Hypercubes, Farmer Business Network, Agristamp, Universidade de Stanford, entre outras empresas e entidades presentes no Vale do Silício.

Deixe seu comentário: