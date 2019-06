Copa do Mundo Feminina: Confira as seleções que já estão classificadas para as oitavas

Por Bárbara Macedo*

Está quase! Começa hoje (17) a última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Futebol Feminino.

Pelo Grupo B, às 13h, a África do Sul enfrenta a Alemanha no estádio de la Mosson, em Montpellier. No mesmo horário, a China joga contra a Espanha no estádio Océane, em Le Havre.

A Alemanha já garantiu vaga para as oitavas de final. As bicampeãs venceram as chinesas na estreia e também ganharam das espanholas pelo placar mínimo de um a zero, o suficiente para avançar no campeonato. A Alemanha tem 6 pontos; Espanha, 3; China, 3; e África do Sul, 0.

Pelo Grupo A, às 16h, a Nigéria encara a França no estádio Roazhon Park, em Rennes. E a Coreia do Sul joga contra a Noruega no Auguste-Delaune, em Reims.

A dona da casa, França, também já está classificada para a próxima fase. As anfitriãs venceram os dois primeiros jogos. Elas golearam a Coreia do Sul logo na estreia e ganharam da Noruega na segunda rodada. A França soma 6 pontos; Noruega, 3; Nigéria, 3; e Coreia do Sul, 0.

Classificadas

Além delas, pelo grupo C, onde a Seleção Brasileira se encontra, a Itália já está classificada para as oitavas. A seleção italiana surpreendeu e levou vantagem nas duas partidas que disputou e agora enfrenta as meninas brasileiras pela última rodada. O brasil depende de pelo menos um empate para avançar para próxima fase. A Itália tem 6 pontos; Brasil:3; Austrália:3; Nigéria:0.

No grupo D, a Inglaterra foi soberana e ainda não perdeu na competição. As inglesas derrotaram a Escócia e a Argentina e ocupam o primeiro lugar do grupo. Inglaterra tem 6 pontos; Japão: 4, Argentina:1, Escócia: 0.

Já no grupo E, as duas classificadas vieram com uma rodada de antecedência. Canadá e Holanda já estão nas oitavas de final da competição. As duas seleções tiveram 100% de aproveitamento até agora e conquistaram 6 pontos. Camarões e Nova Zelândia apenas cumprem tabela com 0 pontos.

O último grupo, F, também já tem suas classificadas. Estados Unidos e Suécia são as seleções classificadas para próxima fase. As americanas têm uma incrível campanha que conta com 6 pontos na tabela e 16 gols de saldo. Elas ainda conquistaram um recorde com duas rodadas da fase de grupos. A seleção americana anotou um placar histórico dentro da competição; 13×0 em cima da Tailândia com 5 gols apenas da artilheira Alex Morgan. A Suécia não fica para trás, venceu a Tailândia por 5 a 1 e bateu o Chile por 2 a 0. Agora, as duas favoritas se encontram em um duelo que encerra esta etapa do Mundial.

Os jogos da terceira rodada da fase de grupos decidem agora os últimos lugares para às oitavas de final. Vale lembrar que na Copa do Mundo Feminina, as quatro terceiras melhores colocadas também avançam na competição. O que garante um alívio a seleção Brasileira.

*Estagiária sob supervisão de Marjana Vargas.

