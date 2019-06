Copa feminina: a França vence com pênalti polêmico e mantém 100% de aproveitamento; Alemanha e Noruega também avançam

País-sede da Copa do Mundo, a França garantiu o primeiro lugar do Grupo A após vencer a Nigéria por 1 a 0, nesta segunda-feira (17). As francesas fizeram o gol em um lance com duas ações do VAR. Primeiro a juíza consultou o vídeo para ver falta de Ebere dentro da área e marcar o pênalti, mas Rennard acertou a trave na cobrança. A juíza, novamente com ajuda do VAR, entendeu que a goleira Nnadozie se antecipou e decidiu que a cobrança fosse feita novamente. Desta vez, as francesas conseguiram marcar. As informações são do jornal Folha de S.Paulo e da Gazeta Esportiva.

O resultado fez as francesas terminarem a primeira fase com 100% de aproveitamento na Copa do Mundo e na primeira posição do Grupo A, com nove pontos.

Noruega

O outro confronto da chave foi entre Noruega e Coreia do Sul. As norueguesas marcaram dois gols de pênalti e venceram a partida pelo placar de 2 a 1. Graham Hansen, logo aos quatro minutos do primeiro tempo, e Herlovsen, aos cinco minutos da etapa final, marcaram para as europeias. Yeo descontou para as asiáticas.

Desse modo, a seleção da Noruega ficou com a segunda colocação do Grupo A, somando seis pontos em três jogos, com duas vitórias e uma derrota, ocorrida justamente contra as anfitriãs. As sul-coreanas, por outro lado, perderam todos as partidas e foram eliminadas sem sequer pontuar no torneio.

Alemanha

Uma das favoritas ao título, a Alemanha venceu pela terceira vez consecutiva na Copa do Mundo. A vítima nesta segunda foi a África do Sul, que acabou goleada por 4 a 0. Os gols de Popp, Dabritz, Leupolz e Magull mostraram que a seleção europeia é uma das fortes do torneio. As alemãs não apenas terminaram na primeira posição do Grupo B, mas ainda não sofreram nenhum gol.

A Alemanha entrou em campo precisando apenas de um empate para ficar com a liderança, mas desde o início foi superior à rival. A próxima adversária será uma das melhores terceiras colocadas, o que apenas será conhecido ao final desta fase.

Se as alemãs foram favoritas desde o início, o outro jogo da chave, entre Espanha e China, foi marcado pelo equilíbrio. Por causa do melhor saldo de gols, as espanholas jogaram pelo empate para avançar com a 2ª posição e conseguiram isso com o placar final de 0 a 0.

No Grupo A, a França precisa apenas de empate contra a Nigéria para se classificar com a primeira posição. Com seis pontos, os donos da casa não poderiam ser alcançados na ponta. A Nigéria tem três pontos e entra em campo com chances de avançar às oitavas.

Deixe seu comentário: