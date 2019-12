Notas Brasil Copacabana ganha estátua de Ayrton Senna

30 de dezembro de 2019

Às vésperas de mais um réveillon na praia mais famosa do Brasil, Copacabana, no Rio de Janeiro, ganhou mais um atrativo que tem chamado a atenção de cariocas e turistas. Foi instalada no calçadão, na altura de onde foi montado o palco principal da festa da virada, uma estátua de Ayrton Senna.

