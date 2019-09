A Coreia do Norte fez mais uma série de disparos de projéteis “não identificados”, informou a agência sul-coreana Yonhap nesta terça-feira (10) – horário local. De acordo com o Estado Maior da vizinha Coreia do Sul, os lançamentos ocorreram na província de Pyongan do Sul rumo ao leste. Não está claro, ainda, onde os projéteis caíram.