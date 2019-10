A Coreia do Norte voltou a disparar projéteis de curto alcance ainda não identificados na madrugada desta quarta-feira (2, horário local), segundo o comando das forças armadas sul-coreanas (JCS, na sigla em inglês). Assim como nos testes anteriores, os disparos foram realizados em direção ao Mar do Norte, também chamado de Mar do Japão.

