A Coreia do Norte voltou a realizar disparos de projéteis ainda não identificados, segundo autoridades do Estado-Maior Conjunto em Seul. Foram detectados dois disparos, a partir da província de Hwanghae do Sul. A Coreia do Norte afirmou que os exercícios militares conjuntos realizados por Coreia do Sul e Estados Unidos violam um acordo que os países firmaram com os norte-coreanos.