Coreia do Sul e Israel fecham acordo

A Coreia do Sul e Israel acertaram nesta segunda-feira (15) que irão impulsionar negociações para chegar a um acordo de livre-comércio, além de estreitar a parceria em diversas áreas como, por exemplo, a tecnológica. As decisões foram anunciadas após uma reunião em Seul entre o presidente israelense, Reuven Rivlin, de visita oficial à Coreia do Sul, e o governante sul-coreano, Moon Jae-in.