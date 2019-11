O Corinthians chegou nesta quinta (7) a um acerto com o técnico Tiago Nunes. Ele será o substituto de Fábio Carille no comando do elenco alvinegro, mas só chegará ao clube no fim do ano. O contrato será por uma temporada, até o fim do mandato do presidente Andrés Sanchez, em dezembro de 2020. O clube fez o anúncio por em seu Twitter após uma reunião com o empresário do treinador.