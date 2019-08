Corinthians posta escudo com Brasil pegando fogo

O Corinthians entrou na campanha contra o desmatamento e as queimadas na Amazônia. Nesta quinta-feira (22), o clube divulgou uma arte em sua conta no Instagram na qual o mapa do Brasil que se encontra dentro da bandeira paulista no escudo do time está queimando. No início desta semana, a fumaça provocada por queimadas na Amazônia deixou o Sudeste do País encoberto.