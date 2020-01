Notas Brasil Corpo do cantor Juliano Cezar é enterrado em MG

Por Redação O Sul | 1 de janeiro de 2020

O corpo do cantor Juliano Cezar, vítima de um infarto fulminante durante um show no Paraná, foi enterrado na sua cidade natal, Passos (MG), na tarde desta quarta-feira (1º). O sepultamento foi acompanhado por familiares, amigos e fãs do músico. O cantor de 58 anos morreu em um show em Uniflor, no norte do Paraná, na madrugada de terça-feira.

