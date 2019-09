A Corrida do Grêmio ocorre neste domingo, 15, a partir das 8h. Neste ano, o evento faz parte das comemorações de aniversário de 116 anos do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense. Mais de 2 mil pessoas se inscreveram para o evento que, além da corrida com as distâncias de 3 km, 5 km e 10 km masculino e feminino terá a Corrida Kids, com largada às 9h30.

Deixe seu comentário: