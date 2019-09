Corrida do Grêmio ocorre neste domingo, dia do aniversário do clube

Integrando as comemorações de aniversário de 116 anos do Tricolor Gaúcho, a Corrida do Grêmio será realizada neste domingo (15), a partir das 8h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (Avenida Padre Leopoldo Brentano, número 110, bairro Humaitá). Ao todo, 2 mil pessoas se inscreveram e, os 40 primeiros colocados de cada distância nas categorias masculino e feminino ganharão dois ingressos para o jogo entre Grêmio e Goiás, que ocorre às 16h do mesmo dia.

As distâncias competidas serão de 3 km, 5 km e 10 km masculino e feminino. Ainda terá a Corrida Kids, com largada às 9h30.

Serviço

Corrida do Grêmio

Quando: domingo, 15 de setembro.

Horário: 8h.

Local: Arena do Grêmio (Av. Padre Leopoldo Brentano, 110 – Humaitá)

