Por Redação O Sul | 23 de dezembro de 2019

A Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) inaugurou, no sábado (21), a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Guarani, em Capão da Canoa, beneficiando 79.878 habitantes do município e ampliando o sistema de esgotamento sanitário da cidade.

O governador Eduardo Leite participou da inauguração, juntamente com o secretário do Meio Ambiente e Infraestrutura, Artur Lemos Júnior, e o diretor de Expansão da Corsan, Julio Hofer.

O investimento é de R$ 31.982.038,25, com recursos do orçamento geral da União e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A ETE aumenta o tratamento de 55 litros por segundo para 128 l/s e melhora a qualidade do efluente tratado a ser lançado na natureza.

