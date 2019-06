Corsan prevê normalizar abastecimento de água em Gravataí nesta segunda-feira

Com problemas no abastecimento de água desde a última terça-feira (28), a Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) prevê que o abastecimento de água em Gravataí, Região Metropolitana, será normalizado nesta segunda-feira (3). O conserto da adutora na rua avenida Ely Corrêa foi finalizado na noite de sábado (1º), mas os bairros afetados continuaram sem o serviço. A Corsan destaca que estão sendo realizados expurgos para retirada de ar da tubulação antes da retomada completa do serviço. Após a conclusão do primeiro conserto, na noite de quinta (30), a companhia retomou a operação da adutora com o aumento gradativo de vazão, um procedimento usual para retomada do abastecimento. Porém, na sexta-feira (31) um anel de borracha da adutora se deslocou, causando novamente um vazamento. Quase 30 mil pessoas foram afetadas pela falta d’água em 35 bairros.

