Cotrijal brinda associados com show no Projeto Participação em Família

Produtores de todas as idades viveram uma manhã de muita alegria junto com Badin – O Colono nesta segunda-feira, 23/9, em Saldanha Marinho. O show de humor integra a comemoração dos 62 anos da Cotrijal, atração especial das reuniões do Projeto Participação em Família. Até amanhã, serão mais cinco reuniões, envolvendo os associados e familiares dos 15 núcleos da cooperativa e produtores das demais áreas de atuação.

A família Pertile faz questão em estar presente anualmente nas reuniões do projeto. Além do casal Cladimar e Velidiane, os filhos Rafael (22 anos) e Thiago (15 anos) se divertiram com o show. “Esses encontros geram oportunidade de troca de informações e aprendizado. E neste ano rimos muito com o Badin, porque representa um pouco da nossa vivência no campo”, apontou o pai. O encontro em Saldanha Marinho reuniu mais de 400 pessoas.

Para o presidente da Cotrijal, Nei César Manica, é um momento de confraternizar e comemorar ao lado do associado o sucesso da cooperativa. “Esta história foi construída a muitas mãos, com trabalho e cooperação. O show é uma forma de agradecermos à família Cotrijal por essa parceria”, destacou.

O Projeto Participação em Família está na 11ª edição e vem sendo importante ferramenta para fortalecer os laços entre a cooperativa e o produtor. “Este ano, a reunião é mais festiva, valorizando o nosso associado de uma forma descontraída. Todos nós já vivemos as situações relatadas de forma bem-humorada pelo Badin”, afirmou Enio Schroeder, vice-presidente da Cotrijal.

Eleições

Durante as reuniões do Projeto Participação em Família também são eleitos novos líderes nos núcleos onde há mandato vencendo. Leandro Pedroso (comunidade de Pinheiro Marcado) e Ezequiel Müller (comunidade de Saldanha Marinho) foram reeleitos na reunião desta manhã para mandato de três anos.

Agenda

14 h – Não-Me-Toque

Local: Pavilhão da Agricultura Familiar – Parque da Expodireto

Quem participa – Associados dos núcleos de Não-Me-Toque, Lagoa dos Três Cantos e Victor Graeff.

19 h – Passo Fundo

Local: Bless Centro de Eventos

Quem participa – Associados dos núcleos de Passo Fundo e Mato Castelhano e produtores ligados às unidades da região nova de atuação da Cotrijal.

DIA 24/09

10 h – Tio Hugo

Local: Salão São Cristóvão

Quem participa – Associados dos núcleos de Ernestina, Tio Hugo e Nicolau Vergueiro.

14 h – Colorado

Local: Centro Social e Esportivo

Quem participa – Associados dos núcleos de Colorado e Vista Alegre.

19 h – Carazinho

