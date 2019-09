Cotrijal cresce no ranking das melhores e maiores empresas brasileiras

Destaque entre as 500 maiores empresas do Brasil, a Cotrijal subiu de colocação com relação ao ano passado. Hoje ela está na 320ª posição geral em vendas líquidas – antes aparecia como 395ª no ranking.

A cooperativa também figura entre as 400 maiores empresas do agronegócio brasileiro, na posição 76, avançando 10 posições com relação ao mesmo período do ano anterior e se firmando como a maior cooperativa agropecuária do Rio Grande do Sul.

O levantamento é da Revista Exame, que divulgou na sua edição de setembro o ranking Melhores & Maiores: as 1000 maiores empresas do Brasil. A publicação especial lista os destaques de vários segmentos da economia, segundo seus resultados financeiros referentes a 2018.

“Hoje a Cotrijal está presente em 32 municípios do Norte do Rio Grande do Sul, com 56 unidades e fechou 2018 com faturamento recorde de mais de R$ 2,3 bilhões”, relata o presidente da Cotrijal, Nei César Manica. “O crescimento alcançado reflete o trabalho sério realizado ano após ano e nos deixa muito satisfeitos. Um resultado alcançado graças à confiança do quadro social e à gestão séria e profissional”.

Ao todo, foram 14 cooperativas do Rio Grande do Sul que aparecem na relação e totalizam juntas R$ 17,68 bilhões em vendas líquidas.

Avaliação – Criado há mais de 40 anos pela Editora Abril, o anuário tornou-se um amplo e confiável retrato do ambiente empresarial brasileiro. O levantamento se fundamenta no balanço das empresas, relativo ao exercício anterior, além de dados oficiais.

As empresas ranqueadas foram avaliadas conforme critérios de excelência empresarial, desenvolvidos pelo ranking Melhores & Maiores: uma ponderação de resultados obtidos em crescimento das vendas, lucro, patrimônio, rentabilidade, capital circulante líquido, liquidez geral, endividamento, riqueza criada, número de empregados, riqueza criada por empregado, salários e encargos, tributos, controle acionário, exportação e EBITDA, abreviatura da expressão inglesa que significa lucro antes de descontar os juros, os impostos sobre o lucro, a depreciação e a amortização.

