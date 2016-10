CRA-RS promove palestras sobre Gestão Pública

O Conselho Regional de Administração do RS promove, entre os dias 24 e 27 de outubro, em Porto Alegre, o Ciclo de Palestras sobre Gestão Pública. O evento, voltado para Administradores, servidores públicos e estudantes, será realizado por meio de uma parceria com o Tribunal de Contas do Estado, a Escola de Gestão Pública e a Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. As inscrições podem ser realizadas no link http://bit.ly/2dWqiAI.

A programação inicia na tarde da próxima segunda-feira (24/10) e encerra-se na manhã de quinta-feira (27). No dia 24 de outubro, na parte da tarde, o evento inicia no Auditório da Prefeitura de Porto Alegre e Escola de Gestão Pública (Rua Siqueira Campos, 1300 – 14º andar), com o tema “Case Gestão e Qualidade na Área Pública” e as palestras do Economista Cassiano Leonel Drum, sobre “Qualificação no Setor Público através de critérios de excelência”; do Administrador Lucas Flores e da Economista Carina Lucena Franceschini, sobre “Gestão Estratégica de Pessoas”. A palestra de encerramento do dia será com a Administradora Elisete Silva dos Santos, sobre “Ferramentas da Qualidade do DMAE”.

No dia 25, terça-feira, a palestra “Gestão por Processo Eletrônico – Ferramentas de Desburocratização do Setor Público, acontece no Auditório do TCE (Rua Sete de Setembro, 388), no turno da tarde, com a presença de representantes do Ministério Público, Prefeitura Municipal de Porto Alegre, DETRAN-RS e Tribunal Regional Eleitoral. Já na quarta-feira (26), as palestras serão realizadas no Auditório do CRA-RS (Rua Marcílio Dias, 1030) e ministradas pelo Administrador Renan Aguiar, que vai abordar a Gestão Previdenciária e as novas tendências, e pelo Administrador Julio César Lopes Abrantes, que discutirá os novos desafios da Gestão Púbica na atualidade. A palestra de encerramento, que acontece na quinta-feira (27), no Auditório do CRA-RS, na parte da manhã, será com a procuradora geral do Munícipio de Porto Alegre, Dra. Cristiane Nery. Ela vai discutir com os presentes a Lei Anticorrupção e sua aplicabilidade no setor público através de Compliance.

