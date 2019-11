Porto Alegre Credencial para idosos e PCDs agora é on-line e gratuita

Por Redação O Sul | 25 de novembro de 2019

A partir desta terça-feira (26), idosos e pessoas com deficiência física não precisarão mais sair de casa para solicitar suas credenciais de estacionamento nas áreas prioritárias. O serviço, antes oferecido pela EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) apenas presencialmente, será disponibilizado de forma totalmente on-line, e gratuita, pelo site www.eptc.com.br, em razão do SIE Web (Sistema de Isenções e Estacionamento), trabalho desenvolvido pela equipe de TI (Tecnologia da Informação) da EPTC. O serviço presencial segue disponível no setor do Atendimento ao Cidadão (av. Erico Verissimo, nº 100), para os idosos, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h; ou na rua Uruguai, 45, Centro Histórico, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h, no caso dos PCDs.

As pessoas interessadas podem fazer a solicitação dos documentos on-line e aguardar a liberação do credenciamento de acordo com a informações prestadas no site, com tempo de liberação da credencial previsto em cerca de 48 horas. Quando aprovada, a credencial poderá ser impressa em casa, sem custo, com o objetivo de poupar qualquer tipo de deslocamento dos idosos e PCDs até os órgãos públicos. Após a impressão, o documento deve obrigatoriamente ser plastificado, para uma melhor conservação. Mas, de qualquer forma, ainda permanece a possibilidade das solicitações presenciais, ao custo de R$ 22,99.

O gerente de relacionamento da EPTC, Alexandre Borck, explica que a medida tem o objetivo de se adequar à realidade do mundo virtual. “O serviço visa a facilitar a vida dos idosos e pessoas com deficiência física, para que não precisem sair de suas residências. A novidade atende repetitivas demandas da população, muitas delas registradas na Carta de Serviços, disponibilizada no site da prefeitura. É um modo de se ajustar à nova realidade, onde quase todos os serviços são possíveis via on-line”.

Fabio Berwanger Juliano, diretor-presidente da EPTC, afirma que a medida faz parte do esforço permanente da EPTC e da prefeitura, em facilitar a vida dos cidadãos no processo de solicitação e prestação de serviços: “Solicitações de eventos, obras, instalação de contêineres, por exemplo, já podem ser encaminhadas via on-line para a EPTC, sem a necessidade do deslocamento das pessoas. E vamos avançar ainda mais. No caso das credencias de estacionamentos para idosos e deficientes físicos, atualmente com cerca de 600 pedidos mensais, o encaminhamento via on-line é mais um destes serviços facilitados na vida dos cidadãos”.

Outras informações dos serviços on-line prestados pela EPTC pelo fone 118.

