O Sine Municipal de Porto Alegre orientou, na última segunda-feira (24), 62% a mais cartas de encaminhamentos para emprego que na segunda-feira do dia 10 de junho. Na segunda, 24, foram 174 candidatos enviados para uma vaga de emprego e no dia 10, 108. O número revela que compareceram à agência profissionais com qualidade profissional mais próxima das 142 vagas oferecidas.

