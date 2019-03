O mês de março foi escolhido por médicos e portadores de endometriose de todo o mundo, para levar informação e conscientização da doença que incapacita tantas mulheres para o trabalho. De caráter crônico e ainda sem causas definidas, a endometriose vem crescendo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde estima-se que no Brasil, 15% das mulheres ou sete milhões, sofrem com a endometriose.

