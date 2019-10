Uma criança de 9 anos foi detida por assassinar três crianças e dois adultos em um trailer no Estado americano do Illinois. Ela também foi indiciada por incêndio culposo, segundo o jornal The Guardian. O nome e o sexo da criança não foram divulgados. Entre as vítimas estão um homem de 34 anos, uma mulher de 69 anos, uma criança de um ano e outras duas crianças de apenas dois anos.

