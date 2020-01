O embaixador do Brasil nas Filipinas, Rodrigo do Amaral Souza, confirmou que uma criança brasileira de 10 anos está internada no país asiático com suspeita de coronavírus.

Segundo o embaixador, os resultados dos exames para detectar a doença devem ficar prontos nesta quarta-feira (29). A criança é filha de mãe colombiana e pai brasileiro. Eles moram na cidade chinesa de Wuhan – considerada o epicentro da doença – e viajaram para as Filipinas de férias.

Como a menina apresentou febre, os pais procuraram o hospital. Por precaução, toda a família foi internada em isolamento.