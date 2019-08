Criança de três anos cai do sexto andar de prédio e sobrevive

Uma criança de apenas três anos brincava em uma sacada, no sexto andar de um prédio, quando passou por um vão da grade de segurança e acabou caindo. Moradores e funcionários do condomínio viram o momento em que o menino ficou do lado de fora da sacada, se segurando apenas com as mãos nas grades, e prepararam uma espécie de “colchão” para segurá-lo.

Quatro pessoas ficaram segurando cobertores, que ficaram estendidos logo abaixo da sacada, e, no momento em que a criança caiu, o impacto da queda foi amenizado. Ele foi levado ao hospital, mas retornou sem nenhum ferimento. O menino estava sozinho na casa, em uma cidade no sudoeste da China. Os pais da criança não fizeram nenhuma declaração.

