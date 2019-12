Últimas Criança é resgatada após ficar presa dentro de panela de pressão em Recife

Por Redação O Sul | 8 de dezembro de 2019

Bebê ficou presa pela cintura. Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros Bebê ficou presa pela cintura. (Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros) Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Uma criança de apenas um ano e nove meses ficou presa dentro de uma panela de pressão em Goiana, na Região Metropolitana do Recife, no Pernambuco, na noite da última sexta-feira (6). De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada pela própria mãe da menina, por volta das 18h.

Segundo os oficiais, a bebê, que ficou presa pela cintura, estava brincando com o utensílio doméstico quando entrou na panela e não conseguiu mais sair.

Após diversas tentativas de retirada, os bombeiros utilizaram uma ferramenta que pudesse cortar o objeto e resgatar a criança, que não sofreu nenhum ferimento devido ao incidente.

Voltar Todas de Últimas

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário