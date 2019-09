Dez crianças ficaram feridas em consequência de um acidente envolvendo uma van de transporte escolar, uma kombi e um carro de passeio na Rua Adolfo Caminha, descida do Morro do Feijão, no Andaraí, zona norte do Rio. Testemunhas do acidente disseram à polícia que a van escolar perdeu o freio e bateu nos outros dois veículos. Ao perder o freio, a van desgovernada bateu no muro de uma creche.

