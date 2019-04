Duas crianças morreram e outras 16 ficaram feridas quando um tornado atingiu um parque de diversões em Zhengzhou, província de Henan, na China. Brinquedos infláveis decolaram com a força dos ventos, causando pânico no local e corrida de pais atrás dos seus filhos. Ao todo 20 pessoas foram hospitalizadas (além das crianças, dois adultos) no incidente ocorrido no domingo (31).

Deixe seu comentário: