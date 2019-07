Criminosos atacam agência bancária em Dom Feliciano

Na madrugada deste sábado(6), por volta da 1h30min, criminosos explodiram o prédio de uma agência bancária do Bradesco no centro da cidade de Dom Feliciano, na região sul do estado. Segundo a Brigada Militar, os homens estavam armados e tentaram acessar os caixas eletrônicos.

Os assaltantes deixaram a cidade em um carro que foi encontrado, mais tarde, abandonado na estrada próximo a cidade de Amaral Ferrador.

A Brigada Militar saiu em busca dos suspeitos e policiais de outras cidades da região também foram acionadas, inclusive do Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE) e estão auxiliando nas buscas.

As primeiras informações dão conta que os suspeitos possam estar em um matagal próximo a Amaral Ferrador e que um dos criminosos foi baleado durante a fuga.

Não foi confirmado se os assaltantes levaram alguma quantia em dinheiro.

