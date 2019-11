Celebridades Cristiano Ronaldo se casou em segredo no Marrocos

Por Redação O Sul | 20 de novembro de 2019

O casal, vale ressaltar, está junto desde 2016. (Foto: Reprodução/Instagram)

Ao que tudo indica, Cristiano Ronaldo é agora um homem oficialmente casado. O atleta teria subido ao altar em segredo com Georgina Rodríguez.

De acordo com a revista italiana “Novella 2000”, o craque se uniu à amada em uma cerimônia realizada no Marrocos. Além disso, o bonitão já teria mudado seu testamento para incluir a parceira na divisão da herança – avaliada em R$ 1,3 bilhão.

O casal, vale ressaltar, está junto desde 2016. Os dois são pais de Alana, de 2 aninhos. Além dela, CR7 também é pai de três outras crianças.

Museu do craque

O Museu de CR7, localizado em Funchal, em Portugal, recebe, em média, 300 mil visitantes por ano, movimentando mais de 1,5 milhão de euros por ano (R$ 6,7 milhões).

Os ingressos custam apenas cinco euros (R$ 22), um valor razoável mesmo para os padrões locais, em que grande parte da população sobrevive com o salário mínimo atual de 600 euros mensais (R$ 2.725 mil), um dos mais baixos da União Europeia. Ele garante a entrada no museu e ainda 10% de desconto em qualquer consumo no vizinho CR7 corner, bar e restaurante que faz parte do Pestana CR7 hotel.

O maior público naturalmente é de turistas que chega através de voos ou dos cruzeiros que passam diariamente pela ilha.

Não dá para dizer, ainda assim, que o museu cumpra o seu papel de contar mais da história de Ronaldo. A bem da verdade, não passa de um espaço para reunir os troféus, medalhas e homenagens recebidas ao longo de sua carreira e colocá-los em exposição. Mesmo os mais recentes, incluindo prêmios de melhor em campo pela Juventus, se encontram em seu interior.

