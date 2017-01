Críticas de Donald Trump provocam forte reação da Europa

As críticas do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, só servem para fortalecer a solidariedade europeia, disse nesta terça-feira o ministro das Finanças francês, Michel Sapin.

“Quanto mais ele (Trump) fizer esse tipo de declaração, mais os europeus irão cerrar fileiras”, disse Sapin a repórteres.

Trump disse que a chanceler alemã, Angela Merkel, cometeu um “erro catastrófico” com sua política de portas abertas para imigração, de acordo com entrevistas publicadas no domingo pelo jornal The Times, de Londres, e Bild, da Alemanha.

Sapin disse que tal criticismo é inaceitável. “O ataque à chanceler não é um argumento que podemos aceitar como franceses ou

como europeus”.

“A União Europeia continuará unida. Estou 100% certa disso”, disse a chefe da diplomacia do bloco, Federica Mogherini, ao fim de uma reunião de chanceleres da UE.

Mogherini também lembrou que o Reino Unido não poderá negociar um acordo comercial com os Estados Unidos enquanto continuar sendo membro da UE, contrariando Trump, que disse querer um pacto bilateral “rapidamente”.

Comentários