Crueldade contra animais em Canoas

Agentes da DPCA/Canoas, coordenados pelo delegado Pablo Rocha apreenderam, conjuntamente com a Guarda Municipal de Canoas, em flagrante, em Canoas, dois adolescentes que jogaram um cão do segundo andar do prédio de uma escola. Essa ação, realizada, nesta quarta-feira (05), faz parte da operação arca de proteção aos animais. Ambos agrediram o animal a chutes, vindo a derrubar o cão.

