Cruzeiro à deriva com mais de mil passageiros inicia remoção na Noruega

Começou, neste domingo (24), a remoção do cruzeiro Viking Sky, em Hustadvika, na Noruega. A embarcação teve uma falha mecânica no sábado (23), ficando à deriva com 1.373 passageiros. Em função de ter conseguido iniciar três de seus quatro motores, o cruzeiro está sendo rebocado para o porto de Molde, conforme informação do serviço de emergência norueguês.

A evacuação dos passageiros está sendo realizada com a ajuda de quatro helicópteros e já houve o resgate de aproximadamente 400 pessoas. Ao menos 17 foram hospitalizadas e três estariam em estado grave, conforme informações da mídia local.

