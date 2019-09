Cuba Gooding Jr. começa a ser julgado por assédio sexual. Ator é acusado de ter apalpado os seios de uma mulher em um bar

O ator Cuba Gooding Jr. será julgado por assédio sexual no dia 10 de outubro, segundo determinou na terça-feira (3), o juiz Herbert Moses, da Suprema Corte de Manhattan. O artista foi acusado de apalpar um mulher em um bar de Manhattan, na cidade norte-americana de Nova York, em junho deste ano. As informações são do jornal Estado de S. Paulo.

Gooding Jr. aparentava calma durante uma breve aparição no tribunal na terça. Seu julgamento havia sido programado para começar naquele dia, mas os procuradores disseram que precisam de mais tempo para reunir provas de vídeo e entregá-las aos advogados do ator.

O advogado dele, Mark Heller, disse a repórteres, após a audiência, que acredita que os procuradores estavam “tentando procrastinar” porque a mulher que acusa o ator não está cooperando. “Cuba está extremamente confiante de que seu caso será descartado”, disse Heller. “Cuba assume a posição, como também nós, de que é alguém que nunca deveria ter sido processado.”

O ator recebeu um Oscar de ator coadjuvante em 1997 por Jerry Maguire: A Grande Virada e fez papéis em Questão de Honra, O Mordomo da Casa Branca e na minissérie American Crime Story: O Povo contra O.J. Simpson.

Gooding Jr., de 51 anos, foi acusado da contravenção de toque forçado após uma mulher não identificada afirmar que o ator tocou seus seios. Ele negou a alegação. O artista, que é divorciado, é um dos homens da política, do entretenimento, dos esportes e dos negócios que foram acusados de má conduta sexual desde que alegações contra o produtor de cinema Harvey Weinstein desencadearam o movimento #MeToo.

Relembre o caso Weinstein

Harvey Weinstein, o mais poderoso produtor independente do cinema americano ao longo de mais de duas décadas, caiu em desgraça ao ser acusado, primeiro numa reportagem do New York Times, de ter feito carreira paralela como assediador serial de mulheres dos dois lados do Atlântico.

As primeiras denúncias surgiram em publicação do jornal, em outubro de 2017, uma investigação que rendeu o prêmio Pulitzer de 2018, entregue em abril. Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Daryl Hannah, Mira Sorvino, Lupita Nyong’o e Umma Thurmann estão entra as atrizes que falaram publicamente sobre terem sido vítimas da conduta inapropriada de Weinstein.

As acusações contra o produtor levaram milhares de mulheres a contar suas próprias experiências nas redes sociais, com a hashtag #MeToo, que iniciou um movimento de luta contra os casos de assédio sexual em todo o mundo, o que foi reconhecido como “personagem do ano” pela revista Time.