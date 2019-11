Cuesta fala sobre perfil de Eduardo Coudet e ‘deixa escapar’ vinda para o Inter: “Tomara que a gente possa captar rapidamente a ideia dele”

*Valéria Possamai

O que poderia ser mais uma entrevista para projetar o enfrentamento contra o Corinthians, trouxe um elemento a mais no Inter, nesta terça-feira. Na conversa com os jornalistas, o zagueiro Victor Cuesta deu alguns detalhes do perfil de Eduardo Coudet, então técnico do Rancing, e durante a resposta, praticamente confirmou a vinda do treinador para o colorado em 2020.

“Eu não trabalhei como ele, mas enfrentei o time dele. É muito intenso, procura sempre a goleira rival, jogar para o ataque, fazer gols. Muita intensidade. E, tomara que a gente possa captar rapidamente a ideia dele”, respondeu o zagueiro, ao ser questionado sobre as características de Eduardo Coudet, que será um dos técnicos no Lance de Craque, evento beneficente promovido por D’Alessandro.

Na sequência da coletiva, Cuesta ainda respondeu: “Falta para que ele chegue aqui. Estamos em uma situação que precisa se focar muito para trabalhar e conseguir resultado. Mais a frente a gente fala do Coudet”.

Conforme já mostrou a Rádio Grenal, a comitiva da direção colorada na ida para a Argentina, acertou a vinda de Coudet para assumir o clube em 2020, depois da negativa para comandar o time logo após a demissão de Odair Hellmann.

Recentemente, a imprensa argentina repercutiu o adeus do técnico, que já informou ao Racing que deixará o clube ao final de dezembro.

Aos 45 anos, Eduardo Coudet ainda é um profissional com currículo curto como treinador. O ex-jogador, iniciou o trabalhos na casa-mata em 2015, quando assumiu o Rosário Central e chegou até às quartas de final da Libertadores 2016, após eliminar o Grêmio nas oitavas.

Em 2017, esteve à frente do Tijuana e, desde 2018, está no comando do Racing, onde foi campeão argentino na temporada passada. Coudet tem vínculo com o clube até maio de 2020.

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas