Bem-Estar Cuidados com os cremes depilatórios. Sua pele corre riscos

Por Redação O Sul | 20 de novembro de 2019

O creme depilatório, quando utilizado errado ou fora da validade, pode causar sim queimaduras na pele. (Foto: Reprodução)

Provavelmente você já deve ter utilizado creme depilatório ou até mesmo já cogitou em usá-lo. A promessa deste produto é tentadora: pele livre dos pelos em cinco minutinhos, sem dor e – melhor ainda – sem sair de casa.

Pode ser o sonho de uma boa parte das pessoas, pois quem nunca foi surpreendido pela necessidade urgente de de ter os pelinhos removidos facilmente e de uma hora para outra, ou no caso do creme, de uns minutos a outro? Acredito que você também.

A solução dada por esse método atrai muitas pessoas, aliás, o que mais queremos é facilidade e agilidade.

Quando pensamos em creme de depilação, questões vêm à nossa cabeça, como, por exemplo, como ele funciona? Que substância ele tem que o faz eliminar os pelos? Existem riscos para a pele? E a durabilidade da depilação? Creme depilatório íntimo é uma boa opção? Quais partes do corpo posso depilar?

Todas essas dúvidas serão respondidas ao longo do texto e caso você já tenha usado ou quer começar a utilizar o creme para a retirada dos pelos, garanto que vai aprender muito conosco.

Como o creme depilatório funciona?

Basicamente, o modo de uso acontece em três etapas: você aplica o produto na pele, aguarda alguns minutos e retira o creme com os pelos já soltos. Mas, afinal de contas, como essa “mágica” acontece?

O funcionamento do creme depilatório se dá pela base química de formação: as substâncias contidas nela agem na haste do pelo, literalmente desintegrando-a por meio de uma quebra de ligações químicas que mantêm a sua integridade.

Traduzindo em bom português: só a parte visível do pelo é eliminada, portanto ele cresce mais rápido do que nos outros processos depilatórios que agem na raiz, como a depilação a laser.

Como age na pele?

Outro bônus da depilação com creme é seu poder de hidratação. Como ele tem agentes hidratantes e calmantes em sua fórmula, a pele fica mais macia e menos áspera do que depois da depilação com a lâmina, por exemplo.

Contudo, como se trata de um produto bastante químico, existem riscos para a sua pele. Por isso, o ideal é que, antes de aplicar o produto, você escolha uma região menor (como o antebraço) para fazer o teste de sensibilidade e confirmar se não há alergia ao produto.

Os cremes ainda oferecem uma série de limitações quanto ao uso: regiões muito sensíveis, com irritações e machucados, ou pessoas que fazem uso de ácido não devem ser depiladas com o produto. No blog Universa você acompanha mais sobre os cuidados básicos para não prejudicar sua pele.

É sempre importante ler as recomendações do produto antes de usar ou consultar um dermatologista, e claro, cuidar para evitar contato com os olhos.

Em caso de contato, utilize água imediatamente e abundantemente.

Os principais riscos do creme depilatório

Alergias

Quando você opta a usar o creme depilatório, antes de aplicar na pele para remover os pelos, os profissionais sugerem que faça o primeiro uso para um teste em outra área do corpo, por exemplo no antebraço e aguardar após 24 horas, assim sua pele reage de acordo com o produto, tornando tudo mais seguro e com menos chances de haver nenhuma reação adversa na área de seu interesse.

Fique alerta se o produto é aprovado por órgãos como a ANVISA e testado dermatologicamente.

Irritações

Algumas pessoas sofrem de irritação na pele por possuírem maior sensibilidade ou alergia a determinados produtos, para isso você pode acalmar essas irritações utilizando produtos com Aloe Vera ou cremes/géis calmantes. Mas lembre-se sempre de limpar bem a pele antes de trata-la.

Queimaduras

Por mais inofensivo que seja, o creme depilatório, quando utilizado errado ou fora da validade, pode causar sim queimaduras na pele. Por muitas pessoas serem sensíveis a esse produto sem saber, acabam utilizando o produto sem testar ou até mesmo sem levar em consideração os cuidados.

Caso sua pele tenha sido queimada pelo creme, trate com pomada ou até mesmo com produtos que previnam infecções e acalmem sua queimadura, após isso, dê o tempo necessário para sua pele sarar.

Quanto tempo dura?

Como já falamos, o creme depilatório não age na raiz do pelo, portanto sua durabilidade é baixa: a média varia de 3 a 7 dias. Ou seja, os pontos positivos – praticidade e agilidade – são contrabalanceados pela pouca durabilidade.

A aplicação contínua do creme tem que ser analisado, pois pode irritar a pele.

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário